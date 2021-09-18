Чемпионка UFC заступилась за ринг-герлз после слов Хабиба

Боец смешанных единоборств (ММА) из Киргизии Валентина Шевченко выступила в защиту ринг-герлз.

Напомним, ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах.

Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

«Странно говорить о том, что они никак не связаны с MMA. Они были на самых первых турнирах. По сути, и они тоже часть успеха индустрии. Без девочек, болельщиков, грамотного освещения — турниры были бы скучны. Все эти детали и составляют общую картину. Ринг-герлз — неотъемлемая часть боев», — приводит слова девушки BJ Penn.

Валентина Шевченко — чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC. Всего на счету 33-летней спортсменки 21 победа при трех поражениях в ММА.

26 сентября состоится бой против американки Лорен Мерфи. Для Шевченко это будет уже шестая защита титула UFC, который она завоевала в декабре 2018 года, победив Йоанну Енджейчик.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о ринг-герлз.