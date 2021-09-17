Экс-футболист «Рубина» Дядюн: играть в РПЛ — пускать пыль в глаза

Экс-футболист казанского «Рубина» Владимир Дядюн ответил на вопрос о завершении карьеры, передает «РБ Спорт».

«Завершение карьеры настолько субъективное понятие. Буду играть с сыном во дворе и получать не меньше удовольствие, чем играть в РПЛ. Играть там — это пускать пыль в глаза. Rрасивая конфетка, а по сути ничего», — сказал Дядюн.

Дядюн выступал за «Рубин» с 2007 по 2013 год. В составе клуба из Татарстана он стал обладателем Кубка России. В решающем матче казанцы обыграли московское «Динамо» со счетом 1:0.

Также Дядюн выступал за «Ростов», калининградскую «Балтику», «Химки», московское «Динамо» и калининградскую «Балтику».

Ранее пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о том, что экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавит красно-белых.

»«Насколько я знаю, «Спартак» вел переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер «Спартака» — Руй Витория», — сказал Зеленов.