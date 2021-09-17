Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии, передает ESPN Brasil.

Напомним, игрок попал в клинику 30 августа, а 6 сентября он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 13 сентября Пеле перевели в обычную палату, но через день он снова попал в реанимацию.

Отмечается, что у Пеле случился рефлюкс.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за «Сантос», Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии.