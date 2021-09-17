Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Томской области пропала группа Русского географического общества 21:58
Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии 21:55
В Германии включили Турцию, Косово и Хорватию в число самых опасных направлений... 21:51
«Газпром» ответил на претензии депутатов Европарламента из-за цен... 21:42
Клуб НХЛ «Вашингтон» может провести матч в России 21:40
Медведев обвинил США в ухудшении отношений между Россией и Западом 21:39
На звезде Трампа в Голливуде обнаружили собачьи фекалии 21:32
Олимпийский чемпион Тихонов назвал Губерниева моральным уродом 21:31
Дочь Орбакайте снялась в клипе матери 21:30
В офисе Зеленского предложили новое название для Украины 21:23
Бесплатная ставка 1000 р.

Агент Гурцкая рассказал, кто может купить «Спартак» у Федуна

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о фанатах «Спартака», которые просят Леонида Федуна продать клуб.

«Думаю, купить «Спартак» за адекватные деньги сегодня никто не захочет, потому что ты покупаешь билет на расходы. Госструктура только может захотеть, если получит указание», — заявил Гурцкая в Telegram-канале журналиста Сергея Егорова.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавит московский «Спартак».

«Ведет ли «Спартак» переговоры с Черчесовым? Может, это были не переговоры. Допустим, у него спросили о готовности возглавить клуб, а он согласился. У него спрашивают: «Сколько?» А он такой говорит: «Пять». Или, допустим: «Семь», — заявил Губерниев.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Кремле объяснили, как Путин смог проголосовать онлайн без телефона
«Назвали русской — это оскорбление»: советская шахматистка судится с Netflix
Шахматистка Гаприндашвили подала иск на $5 млн против создателей сериала «Ход королевы»
Кредиты под нож: как россиян будут спасать от самих себя
ЦБ анонсировал ограничения на выдачу кредитов
«Газпром» ответил на претензии депутатов Европарламента из-за цен на газ
В офисе Зеленского предложили новое название для Украины
СК проведет проверку по факту кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования
Путин подписал указ о выплате блокадникам в размере 50 тыс. рублей
Новости и материалы
В Томской области пропала группа Русского географического общества
Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии
В Германии включили Турцию, Косово и Хорватию в число самых опасных направлений в пандемию
Клуб НХЛ «Вашингтон» может провести матч в России
Медведев обвинил США в ухудшении отношений между Россией и Западом
На звезде Трампа в Голливуде обнаружили собачьи фекалии
Олимпийский чемпион Тихонов назвал Губерниева моральным уродом
Дочь Орбакайте снялась в клипе матери
В Гааге прошли первые консультации России и Нидерландов по кибербезопасности
Николас Кейдж объяснил, почему никогда не уйдет на пенсию
Байден поручил Джону Керри обсудить с Россией сокращение выбросов метана
Переговоры между силами сопротивления Афганистана и талибами* пройдут в Душанбе
Украинскую спортсменку лишили победы на детских соревнованиях из-за размера груди
Депутат Милонов: у нас в командах играют гастарбайтеры
Наставник «Рубина» Слуцкий: я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу
Шадаев заявил о необходимости устранения барьеров для развития цифровых экосистем
Placebo выпустили первый за пять лет трек
Великобритания смягчила правила въезда в Англию для россиян
Все новости
Перед гражданами замаячил «светофор»
ЦБ распространит принципы «антиотмывочной» платформы на физлиц
Карабины, патроны, гранаты: что нашли у «воронежского стрелка»
Задержанный за нападение на отдел полиции в Воронежской области имел при себе целый арсенал
Застольный друг Лаврова, протеже Абэ или противник АЭС: кто станет премьером Японии
В Японии огласили имена кандидатов на пост главы правящей партии
Виноват распутник. Почему суд скрывает последнюю волю членов королевской семьи
Завещание принца Филиппа опубликуют через 90 лет
Выпускникам-медалистам на Дальнем Востоке выдадут по миллиону
Профессор ВШЭ считает, что выплаты медалистам приведут к коррупции в школах
Война правок: как китайские активисты пытались переписать «Википедию»
«Википедия» заблокировала редакторов из КНР за правку политических статей
Посмертный проект Христо: В Париже упаковали Триумфальную арку
Хватит на 100 лет. России не грозит газовый кризис
Глава «Газпрома» считает возможным дальнейший рост стоимости газа в Европе
Фрукты, овощи и спорт: ученые выяснили, как стать счастливым
Названы факторы, влияющие на ощущение счастья
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
Зачем России нужны универсальные десантные корабли
«Нужно спасать Землю, а не думать о Марсе»
Интервью Тимоти Шаламе, Дени Вильнева, Хавьера Бардема и других звезд «Дюны»
Тайна следов: как неандертальцы охотились на слонят
В Испании найдены ясли доисторических слонов
«Поддерживаю российских дизайнеров, но меня не избирают»
Почему женщины-политики в России не носят одежду отечественных брендов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях