Агент Гурцкая рассказал, кто может купить «Спартак» у Федуна

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о фанатах «Спартака», которые просят Леонида Федуна продать клуб.

«Думаю, купить «Спартак» за адекватные деньги сегодня никто не захочет, потому что ты покупаешь билет на расходы. Госструктура только может захотеть, если получит указание», — заявил Гурцкая в Telegram-канале журналиста Сергея Егорова.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавит московский «Спартак».

«Ведет ли «Спартак» переговоры с Черчесовым? Может, это были не переговоры. Допустим, у него спросили о готовности возглавить клуб, а он согласился. У него спрашивают: «Сколько?» А он такой говорит: «Пять». Или, допустим: «Семь», — заявил Губерниев.