МИД России: американцы не ответили на наши запросы по поводу визы для Ласицкене

Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России сообщил «Газете.Ru», что ведомство оказывало поддержку олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, когда у нее возникли сложности с получением американской визы.

В этом году спортсменка не смогла поехать в Юджин на этап «Бриллиантовой лиги», так как ей было отказано в оформлении американской визы.

«Мы пытались помочь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене попасть на этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине в этом году. В этой связи в августе этого года в контактах с посольством США в Москве неоднократно ставили вопрос о необходимости выдачи виз ей и другим российским спортсменам. Однако на все наши соответствующие запросы по этому поводу ответа от американцев мы не получили», — говорится в сообщении МИД.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что приложат все усилия для того, чтобы Ласицкене и другие российские спортсмены смогли поехать на чемпионат мира по легкой атлетике в США в 2022 году.