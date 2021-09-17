Двукратный олимпийский чемпион по биатлону назвал российских футболистов иждивенцами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о ситуации в российском футболе, передает Sport24.

«В России используют неправильный подход к футболу. Пока он существует за счет государства, ничего хорошего не получится. Наши футболисты — иждивенцы, мы их растим за счет бюджетных денег», — сказал Васильев.

Пока «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 «Челси» в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил «Легии» в Лиге Европы.

Ранее экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о деградации российского футбола.

«Футбол в России деградировал. Нужно думать, что делать для улучшения результатов. Такие результаты плохо влияют на имидж и вид российского футбола. По этой причине очень мало российских игроков приглашают в Европу», — сказал Ярошик.