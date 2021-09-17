Игрок сборной России рассказал о готовности к понижению зарплаты

Футболист «Ростова» и сборной России Максим Осипенко рассказал о готовности к понижению зарплаты из-за возможной отмены лимита на легионеров, передает «РБ Спорт».

«Если зарплаты упадут — значит, так будет правильно. Я не углублялся и не особо об этом думал. Я буду так же играть в футбол», — сказал Осипенко.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Молдавии Александр Епуряну, говоря о лимите на легионеров в России, заявил, что русские игроки могут расслабиться.