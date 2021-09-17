Гроссмейстер Смагин о советской шахматистке, обвинившей Netflix в сексизме: бьем США их же оружием

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, зачем советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на видеосервис Netflix.

В одном из финальных эпизодов сериала «Ход королевы» от Netflix рассказывается, будто Гаприндашвили в 1968 году еще ни разу не играла с мужчинами. Однако советская шахматистка сыграла к тому моменту с 59 мужчинами, включая международного гроссмейстера Бориса Спасского и восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля.

«Можно ли считать такое искажение фактов сексизмом? Если брать нашу российскую точку зрения, то мы смотрим на такие вопросы с большим удивлением. Но все за что-то борются, и это в США считается нормой. Почему бы не побороться Ноне Терентьевне? Раз уж у них пошла такая пляска, и американцы считают, что они такие прогрессивные, то обвинения абсолютно справедливые.

Понятно, что лично для нее это особого значения не имеет. Но я ставлю себя на ее место. Если бы мне сказали: «Слушай, тут можно побороться таким способом за $5 млн»… Тем более не она этим делом будет заниматься, а юристу придется хлопотать и бегать. Он получит свой процент, все будут довольны. Нона Терентьевна в накладе не останется.

Мне кажется, вся эта история яйца выеденного не стоит. Но американцы сами загнали себя в такие правила, теперь их будут атаковать со всех сторон», — сказал Смагин.