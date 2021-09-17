Роналду сменил дом не из-за овец

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» решил сменить место жительства не из-за шума овец по утрам. Об этом сообщает Mail Plus.

По данным источника, эта история полностью сфабрикована журналистами.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» француз Патрис Эвра записал видео, в котором потроллил Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

В первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Также он отличился во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (1:2).