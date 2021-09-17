Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» пошутил над Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» француз Патрис Эвра записал видео, в котором потроллил португальского нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду пришлось переехать в другой дом спустя несколько недель после возвращения в Англию из-за шума от овец по утрам и проблем с безопасностью.

«Не волнуйся, брат Криштиану, я увожу своих овец подальше от твоего дома», — написал Эвра в Instagram.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

В первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Также он отличился во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (1:2).

Ранее Роналду рассказал о причинах возвращения в «Манчестер Юнайтед».