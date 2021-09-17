Экс-игрок «Спартака»: уже в мое время такие вещи стали обычными

Экс-голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски, комментируя нынешние результаты красно-белых, заявил, что залог успеха — это стабильность. Слова Ковалевски передает «РБ Спорт».

«Когда я был игроком «Спартака», за неполные пять сезонов у нас было девять тренеров. Уже тогда такие вещи стали обычными. Многие болельщики к этому привыкли. Но это не приводит к успехам. Я считаю, что залог успеха — стабильность. В «Спартаке» видно, что во многих процессах, которые происходят в клубе, этой стабильности не существует», — сказал Ковалевски.

Напомним, в первом туре Лиги Европы «Спартак» потерпел поражение от польской «Легии» (0:1).

30 сентября «Локомотив» в матче Лиги Европы сыграет с итальянским «Лацио» в гостях.

После первого тура «Локомотив» и «Марсель» делят второе и третье место в группе Е, имея в активе по одному очку. Возглавляет группу турецкий «Галатасарай», который обыграл итальянский «Лацио» со счетом 1:0.

Ранее Представляющая интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева компания ProSportsManagement прокомментировала информацию о том, что игрок хочет зарабатывать €2 млн в год.