Емельяненко — о Тактарове: он уже дед, из него песок сыплется

Российский боец ММА Александр Емельяненко в эфире Youtube-канала «Культура Бития» отреагировал на критические слова в свой адрес бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова.

«Почему Тактаров жестко высказывается обо мне? Потому что он чудак (в оригинале использовано более грубое слово. - «Газета.Ru»). Потому что его не может отпустить слава прошлых лет, когда он давно еще в США выходил, дрался с односторонними спортсменами, потом остался в Америке, вернулся, а его никто не знает и не уважает», — сказал Емельяненко.

Емельяненко вспомнил, что в период своего последнего конфликта с Тактаровым, он в эфире одного из каналов предложил организовать бой с экс-чемпионом UFC.

«Мне ответили: «Какой Тактаров? Он уже дед, у него песок из попы сыпется. Мы с ним связывались, он говорит, что просто на камеру ляпнул что-то, а в зале уже сто лет не был, все по съемочным площадкам передвигается, по посиделкам разным, ведет разгульный образ жизни». Ни физически, ни морально, ни технически он не готов выходить против меня», — заявил Емельяненко.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко прокомментировал новость о том, что актер Никита Джигурда проведет бой с адвокатом Сергеем Жориным.