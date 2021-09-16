Тренер «Марселя»: у нас было подавляющее преимущество, у «Локомотива» один момент

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался о результате матча с московским «Локомотивом» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиге Европы

«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. Жаль, что мы не смогли забить больше одного мяча. У «Локомотива» единственный момент воплотился в гол. Это футбол.

Доволен игрой команды. Мы создали много моментов и пытались выиграть. «Марсель» — молодая команда – все впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

На 57-й минуте хавбек «железнодорожников» Наир Тикнизян был удален с поля. Игрок получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной, после чего также был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Дженгис Ундер.

На 89-й минуте Фаустино Анджорин восстановил равновесие.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы 2021/22

Группа Е. 1 тур.

«Локомотив» — «Марсель» — 1:1.

Гол: 0:1 — Дженгиз Ундер (69, п), 1:1 — Фаустино Анджорин (89).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в дополнительное время уступил варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.