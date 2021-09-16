Наумов: трансфер Тикнизяна вызывает вопросы к руководству «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал полузащитника команды Наира Тикнизяна за фол в матче Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Игрок нарушил правила в своей штрафной и был удален, получив вторую желтую карточку, а пострадавший от его действий Дженгиз Ундер реализовал пенальти. Наумов отметил, что Тикнизяну не хватило опыта, и в целом выразил сомнения в целесообразности его перехода в «Локомотив», особенно с учетом бесплатного ухода Максима Мухина.

«Это недостаток опыта. Он совершил не одну, а две ошибки. Первая — позиционная, когда из-за спины выскочил нападающий. Он Тикнизяна поймал на противоходе, Наир не смог набрать скорость, хотя дистанционную скорость он имеет не хуже Ундера. Он проиграл позицию и, обидевшись на все, скосил этого нападающего в штрафной.

Опытный защитник никогда так не сделает. Если он допустил одну ошибку, то не будет допускать вторую. Это только недостаток опыта, на таких ошибках учатся. Хотя, конечно, сам по себе трансфер за большие деньги Тикнизяна и Марадишвили и бесплатный уход Мухина вызывают очень много вопросов к руководству «Локомотива», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Наир Тикнизян и Константин Марадишвили перешли в «Локомотив» из ЦСКА минувшим летом. В свою очередь, в обратном направлении проследовал Максим Мухин. При этом трансфер Мухина для армейцев был бесплатным, а за Тикнизяна и Марадишвили красно-зеленые отдали в сумме порядка 10 миллионов евро.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче команды в первом туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя».