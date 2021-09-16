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Экс-президент «Локомотива»: умирать буду, но буду смотреть игру «Локомотива»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порадовался итоговому результату матча с «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы, отметив, что у команды есть хорошие шансы на выход из группы.

Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Наира Тикнизяна, который сфолил в своей штрафной и получил вторую желтую карточку, а в ворота «Локо» был назначен пенальти, который реализовал Дженгиз Ундер.

«Умирать буду, но буду смотреть игру «Локомотива». Результат меня, конечно, порадовал — и не мог не порадовать всех, кто болеет за «Локомотив». Начали по задумке тренерского штаба — думаю, такова была установка: изучили «Марсель», играли очень осторожно, компактно. Отдали поле сопернику, но, тем не менее, провели пару контратак.

А во втором тайме могли дожать и выиграть. Но эта глупая ошибка Тикнизяна… Это характерно для молодых футболистов. Бить игрока в своей штрафной по ногам сзади, имея желтую, может только молодой игрок, который не всегда справляется с эмоциями. И он сломал все игру. Но, благо, Николич сделал замены — ребята вышли, до конца поборолись и забили.

Для «Локомотива» ничего не потеряно, все еще впереди, каждый будет терять свои очки. Так что, думаю, шансы у «Локомотива» занять хотя бы второе место неплохие, они есть», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Красно-зеленые отыгрались в концовке благодаря голу Фаустино Анджорина. Пока «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. «Зенит» ранее проиграл 0:1 «Челси» в Лиге чемпионов, а «Спартак» с таким же счетом уступил «Легии» в Лиге Европы.

Ранее бывший главный тренер красно-зеленых Ринат Билялетдинов заявил, что игра «Локомотива» была «беспросветной», а ничья с «Марселем» — лучший результат.

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Футбол. Лига Европы
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