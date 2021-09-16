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Булыкин сравнил матчи «Локомотива» и «Спартака», объяснив, чего не хватило красно-белым

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

«Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы — 1:1. Бывший нападающий красно-зеленых Дмитрий Булыкин оценил качество игры москвичей, отметив, что она позволяет оптимистически смотреть на перспективы команды в турнире. По мнению Булыкина, возможность выйти из группы у «Локо» есть.

«Если будут показывать такой футбол, то, конечно, есть шансы хорошо выступить в этой группе», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Также известный в недавнем прошлом футболист сравнил матч «Локомотива» с игрой «Спартака» в Лиге Европы, состоявшейся накануне. Красно-белые дома уступили польской «Легии» 0:1, пропустив в концовке матча. Булыкин объяснил, в чем «Локомотив» превзошел «Спартак» и чего подопечным Руя Витории не хватило.

«Спартаку» не хватило концентрации на последних минутах, и из-за этого они пропустили гол», — считает Булыкин.

Лига Европы 2021/22
Группа Е. 1 тур.
«Локомотив» — «Марсель» — 1:1.
Гол: 0:1 — Дженгиз Ундер (69, п), 1:1 — Фаустино Анджорин (89).

Ранее Дмитрий Булыкин высказался о матче «Локомотива» в первом туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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