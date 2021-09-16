Червиченко: Федун забыл моющие средства, чтобы смыть позор трибун

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении московского «Спартака» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии» (0:1).

«Ударов в створ ворот практически нет, беготня вдоль штрафной, как это Ларссон демонстрировал. Постоянное желание улучшить позицию, а в итоге заканчивается либо выбитым мячом, либо нежным подбросом в руки голкипера поляков.

И все равно «Спартак» играл лучше до 80-й минуты, затем пошли замены, и начался тихий ужас. Соболев вообще не готов, Бакаев больше сил потратил на бодание с поляком. Ломовицкий — это сплошное безобразие. Он проиграл все единоборства. Как итог — из-под него забили.

Федун? Он моющие средства забыл, чтобы смыть позор трибун», — приводит слова экс-главы красно-белых «Советский спорт».

Червиченко также считает, что после этого поражения красно-белым можно забыть о Лиге Европы. По мнению бизнесмена, столичному клубу не удастся попасть даже в Лигу конференций с третьего места в группе.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что столичный клуб должен смыть позор 2011 года.

Напомним, «Легия» обыграла красно-белых в квалификации Лиги Европы сезона-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья (2:2), а в Москве красно-белые уступили, пропустив мяч на последней минуте встречи (2:3).