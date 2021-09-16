Основатель АСА — о ринг-герлз: держите женщин дома, и все будет нормально

Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) по смешанным единоборствам (MMA) Майрбек Хасиев поделился мнением о ринг-герлз и феминистках.

«У нас на турнирах ринг-герлз и женских боев не будет. Как отношусь к притеснению прав феминисток? А разве обязательно раздеваться и голыми ходить, чтобы защищать свои права? И еще: обязательно, чтобы они были везде, чтобы защищать свои права?

Не хочу я, чтобы у нас были женщины на турнирах. Чем не устраивают ринг-герлз? Не хотим мы, вот и все. Наши женщины у нас дома. Держите женщин дома, и все будет нормально», — приводит слова Хасиева «СЭ».

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах.

Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.