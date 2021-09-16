Олимпийский чемпион из России продал подаренный BMW

Автомобиль BMW X5, подаренный победителю летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, был продан спустя несколько дней после вручения, сообщает Motor.ru со ссылкой на объявление, опубликованное на портале Авто.ру.

Отмечается, что объявление выставил официальный дилер, у которого машина приобреталась изначально в качестве подарка спортсмену. На транспортном средстве остались наклейки некоммерческой организации «Фонд поддержки олимпийцев России», которая организовала церемонию награждения. Имя олимпийца не называется.

Автомобили были вручены победителям и призерам Игр-2020 на встрече с замглавы Совета безопасности России Дмитрем Медведевым 11 сентября. Церемония прошла на территории Кремля. Модели и комплектации иномарок зависят от уровня и количества завоеванных спортсменом медалей. Победителям соревнований подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что призер Олимпиады продал подаренную BMW на следующий день.