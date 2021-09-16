Экс-игрок «Спартака» — о поражении красно-белых: это российский футбол, жалко болельщиков

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров, говоря о поражении красно-белых от польской «Легии» (0:1) в Лиге Европы, заявил, что ему жалко болельщиков московской команды. Слова Никифорова передает «РБ Спорт».

«Что расценивать, вы же видите, что в «Спартаке» сейчас не очень все хорошо. Поэтому и в чемпионате проблемы, и в Лиге Европы, и в Лигу чемпионов не вышли. Видимо, что-то происходит там внутри. Единственное, что могу сказать, жалко болельщиков», — сказал Никифоров.

Никифоров заявил, что может только пожелать удачи игрокам красно-белых в предстоящих матчах против «Наполи» и «Лестера».

Это российский футбол, какой он есть, такой и есть, выше головы мы в данный момент прыгнуть не можем», — считает экс-игрок «Спартака».

В следующем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» встретится с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе 30 сентября.

В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определенные места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нужно как можно быстрее проводить реформы в российском футболе.