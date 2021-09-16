Игрок «Ливерпуля»: у меня больше ног, чем трофеев у «МЮ» за последние восемь лет

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт после перенесенной операции из-за травмы, полученной в матче Английской премьер-лиги против «Лидса» (3:0), ответил подписчику в TikTok, который написал, что футболист больше не сможет передвигаться, как раньше. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Безумие видеть, что у меня больше ног, чем трофеев у «Манчестер Юнайтед» за последние восемь лет», — ответил Эллиотт подписчику.

После ответа игрока «Ливерпуля» пользователи соцсети напомнили, что манкунианцы завоевали шесть трофеев с 2013 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего Эллиотта составляет €15 млн.

Ранее 18-летний футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил в ворота турецкого «Бешикташа» (2:1) и стал самым молодым игроком, которому удалось отличиться в матче Лиги чемпионов.