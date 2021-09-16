Игрок «Боруссии» стал самым молодым автором гола в ЛЧ, побив рекорд Мбаппе

18-летний футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил в ворота турецкого «Бешикташа» (2:1) и стал самым молодым игроком, которому удалось отличиться в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta.

По информации источника, Беллингем побил рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Киллиана Мбаппе, который в 2017 году в матче Лиги чемпионов поразил ворота «Монако» в возрасте 18 лет и 85 дней. Полузащитник дортмундского клуба сумел отличиться в ЛЧ в возрасте 18 лет и 78 дней.

Напомним, матч «Боруссия» — «Бешикташ» проходил на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.

В составе «шмелей» голами отметились герои видео Беллингем и Холанд.

Единственный мяч турецкого клуба забил Франсиско Монтеро.

По данным портала Transfermarkt, рыночная Беллингема составляет €55 млн.

Ранее Беллингем поцеловал своего одноклубника Эрлинга Холанда, который давал интервью после матча с«Бешикташем».