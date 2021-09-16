Кавазашвили: мне не будет жалко «Спартак» за вылет в первый дивизион

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили после поражения красно-белых от «Легии» в матче Лиги Европы (0:1) заявил, что ему не за что похвалить московскую команду в начале сезона. Слова Кавазашвили передает Rusfootball.

«Даже слабой четверки никому поставить нельзя за начало сезона. Если так пойдет и дальше, то мне будет не жалко вылета «Спартака» в первый дивизион. Пускай это звучит кощунственно, но клуб может сам себя довести до такого состояния. И если Федун не хочет дать ветеранам клуба помочь игрокам, то пускай вызывает хотя бы иностранных специалистов, которые предоставят аналитику по состоянию команды», — сказал Кавазашвили.

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет итальянский «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Ране трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов заявил, что красно-белые, скорей всего, займут последнее место в группе.