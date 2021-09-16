Бубнов: последнее место в группе ЛЕ видится для «Спартака» реальнее всего

Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов, комментируя итоги матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» (0:1), заявил, что красно-белые, скорей всего, займут последнее место в группе, передает Sportbox.

«Не работали фланги — заменили Айртона и Мозеса, но не помогло. Совершенно не ладилась игра у Промеса, Ларссон и Понсе также провели посредственный матч, как в общем-то все легионеры. Потеряли Зобнина, проиграли дома самому реальному конкуренту по группе. «Спартак» провел очень плохой матч и уже со старта имеет мало шансов на выход из группы. Реальнее теперь видится перспектива последнего места», — сказал Бубнов.

В группе С помимо российской и польской команд выступают «Лестер» и «Наполи».

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, кто не должен играть в составе красно-белых.