Российский хоккеист рассказал, почему уехал из КХЛ в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов, рассказывая о своих впечатлениях от прибывания в американской команде, объяснил, почему решил играть за океаном.

«Коламбус» выбрал меня в первом раунде? Я и сам был в шоке, но все же ожидал выбора в первом или втором раунде. Уже рано утром была тренировка, так что слишком долго впечатляться не пришлось, и я пошел спать.

Мог еще поиграть в России? Я поговорил с семьей, агентом и решил, что больше пользы мне принесет игра здесь», — приводит слова Чинахова официальный сайт НХЛ.

В составе «Авангарда» Чинахов в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. На счету форварда 17 (10+7) набранных очков в 32 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф нападающий набрал 7 (5+2) баллов за 21 игру.

«Блю Джекетс» выбрали Чинахова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 21-м номером.

Ранее председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высказался об уходе Чинахова в «Коламбус».