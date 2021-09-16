Футболист «Боруссии» поцеловал Холанда после матча с «Бешикташем» в ЛЧ

18-летний футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем после победы над турецким «Бешикташем» (2:1) в Лиге чемпионов поцеловал своего одноклубника Эрлинга Холанда, который давал интервью. Видео с забавным инцидентом опубликовал «Матч ТВ» в своем Twitter.
Напомним, матч проходил на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.
В составе «шмелей» голами отметились герои видео Беллингем и Холанд.
Единственный мяч «Бешикташа» забил Франсиско Монтеро.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет €130 млн, а Беллингема — €55 млн.
Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.
Ранее тренер «Легии» открыл три бутылки пива на пресс-конференции после матча со «Спартаком».
Холанд снова забил, а Беллингхэм наградил героя смачным чмоком ��— Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021
С поцелуями Джудов надо поосторожнее �� pic.twitter.com/MasWsLw3W2