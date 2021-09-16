Футболист «Боруссии» поцеловал Холанда после матча с «Бешикташем» в ЛЧ

18-летний футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем после победы над турецким «Бешикташем» (2:1) в Лиге чемпионов поцеловал своего одноклубника Эрлинга Холанда, который давал интервью. Видео с забавным инцидентом опубликовал «Матч ТВ» в своем Twitter.

Напомним, матч проходил на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.

В составе «шмелей» голами отметились герои видео Беллингем и Холанд.

Единственный мяч «Бешикташа» забил Франсиско Монтеро.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет €130 млн, а Беллингема — €55 млн.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее тренер «Легии» открыл три бутылки пива на пресс-конференции после матча со «Спартаком».