Петржела: «Спартак» — детский сад по сравнению с «Зенитом»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о поражении московского «Спартака» от варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиге Европы.
«Это реальность российского футбола. Футболисты смотрятся беспомощно, на поле они не знают, что делать и куда бежать. В еврокубках совсем другая скорость, поэтому вторые таймы очень сложны для клубов из России.
«Зенит» в матче с «Челси» тоже пропустил во второй половине встречи, но играл достойно. По сравнению со вчерашним «Зенитом» «Спартак» – детский сад. Столичный клуб слабее в три раза», – приводит слова специалиста Sport24.
Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет итальянский «Наполи». Матч состоится 30 сентября.
Лига Европы 2021/22
Группа С. 1 тур.
«Спартак» — «Легия» — 0:1
Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1)
Ранее «Зенит» на выезде проиграл лондонскому «Челси» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.