Петржела: «Спартак» — детский сад по сравнению с «Зенитом»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о поражении московского «Спартака» от варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиге Европы.

«Это реальность российского футбола. Футболисты смотрятся беспомощно, на поле они не знают, что делать и куда бежать. В еврокубках совсем другая скорость, поэтому вторые таймы очень сложны для клубов из России.

«Зенит» в матче с «Челси» тоже пропустил во второй половине встречи, но играл достойно. По сравнению со вчерашним «Зенитом» «Спартак» – детский сад. Столичный клуб слабее в три раза», – приводит слова специалиста Sport24.

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет итальянский «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Спартак» — «Легия» — 0:1

Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1)

Ранее «Зенит» на выезде проиграл лондонскому «Челси» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.