Украинский борец Беленюк заявил, что никогда не ходил на футбол из-за расизма

Украинский депутат и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что не посещает футбольные матчи на Украине.

«Я никогда не позволял себе ходить на футбол. Это место повышенной опасности для меня. То, что я это понимаю, мне кажется, уже не очень хороший момент.

Однако ситуация с расизмом, как мне кажется, сейчас становится лучше, чем 10-15 лет назад», — приводит слова спортсмена YouTube-канал Hromadske.

Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио в весовой категории до 87 килограммов, победив в финальной схватке венгра Виктора Леринца со счетом 5:1. Борец добыл единственную для сборной Украины золотую медаль на Играх-2020.

Также украинец — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр 2019 года в Минске.

В 2019 году спортсмен стал Народным депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа».

Ранее Жан Беленюк рассказал, что на него попытались напасть в центре Киева.