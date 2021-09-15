Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Женщину, выбросившую своего новорожденного ребенка, приговорили к двум годам 18:09
Десятки миллионов работающих граждан ЕС оказались за чертой бедности 18:00
Стало известно, кто из футболистов РПЛ подорожал больше остальных 17:59
На Украине назвали инициатора скандала с «вагнеровцами» 17:53
МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о задержании россиянина Александра... 17:52
В Подмосковье зеркало упало на голову женщине в лифте 17:51
Сестра Ким Чен Ына назвала обычной деятельностью пуски ракет КНДР 17:47
Курс евро обновил годовой минимум 17:27
Производитель краски назвал цветом 2022 года холодный голубой 17:27
В сети появилось видео поцелуя Собчак и Ивлеевой 17:23
Бесплатная ставка 1000 р.

Журова допустила, что сбежавшие из Афганистана футболистки смогут выступать за сборную России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об эвакуации женской юношеской сборной Афганистана по футболу в Пакистан из-за угроз в адрес спортсменок на родине.

Она не исключила, что, учитывая тяжесть их ситуации, они смогут в облегченном режиме получить спортивное гражданство другой страны и выступать за другую сборную. Это может быть и сборная России, если футболистки выдержат конкуренцию, считает Журова.

«За другую сборную они смогут выступать, если пройдут отбор. А включать их в команду только из-за того, что они обделены, тоже неправильно. Это возможно, если они по спортивному принципу конкурентны в других странах. Если включать их в сборную из-за национальности, это уже будет ущемление прав других спортсменов.

Наверное, они могут попросить гражданство, и в какой-то стране это можно будет сделать в облегченном режиме, чтобы уже в ближайшее время могли выступать. Обычно при смене спортивного гражданства у разных федераций есть разные ограничения — например, год.

Но сейчас это зависит от международной федерации — если она разрешит спортсменке выступать за другую страну, то она сможет выступать и за другую сборную. Может быть, это будет и сборная России, если будет такая возможность и если они выдержат конкуренцию — кто знает», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее Светлана Журова назвала средневековьем эвакуацию женской футбольной сборной Афганистана в Пакистан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Если Россия уйдет, Азербайджан добьет Карабах»
Зачем Турция, Пакистан и Азербайджан устроили совместные учения спецназа
0:0
В ожидании хорошего старта: «Спартак» играет вничью с «Легией» в Лиге Европы. LIVE
Лига Европы. 1-й тур. «Спартак» (Россия) — «Легия» (Польша). ОНЛАЙН
Разыгран первый тираж антиковидной лотереи
Первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных получат по 100 тысяч
На абхазских милиционеров завели дело из-за пыток туриста из Петербурга
Фигуранту дела о смертельном отравлении арбузом грозит до 10 лет тюрьмы
На Украине назвали инициатора скандала с «вагнеровцами»
Режиссер Розовский назвал Ефремова «честным человеком»
Новости и материалы
Женщину, выбросившую своего новорожденного ребенка, приговорили к двум годам
Десятки миллионов работающих граждан ЕС оказались за чертой бедности
Стало известно, кто из футболистов РПЛ подорожал больше остальных
МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о задержании россиянина Александра Франчетти
В Подмосковье зеркало упало на голову женщине в лифте
Сестра Ким Чен Ына назвала обычной деятельностью пуски ракет КНДР
Курс евро обновил годовой минимум
Производитель краски назвал цветом 2022 года холодный голубой
В сети появилось видео поцелуя Собчак и Ивлеевой
Экс-солистка «Тату» встречается с долларовым миллионером
Apple сняла с продажи три модели iPhone
Федун — о матче против «Легии»: «Спартак» должен смыть позор 2011 года
В Германии ультраправым разрешили использовать слоган «Повесьте зеленых»
Миллер опроверг начало поставок газа по «Северному потоку — 2» с 1 октября
Древние люди оказались менее склонны к инцесту, чем современные
Журова назвала средневековьем эвакуацию женской футбольной сборной Афганистана в Пакистан
Захарова заявила об усилении информационных атак на Россию в преддверии выборов
Барецкий пожаловался, что его избили из-за МакSим
Все новости
Как центральное отопление способствует гриппу и ОРВИ
Врачи объяснили, почему включение отопления грозит обострением респираторных заболеваний
Порноместь: что делать, если ваши интимные фото слили в сеть
Как российские законы защищают жертв кибербуллинга
«Хирургия меняет судьбу»: почему Китай запрещает рекламу пластических операций
Как в Китае пытаются остановить «гонку за красотой»
ФСБ связала крымских татар с украинской разведкой
Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму сознались в работе на Киев
Российских военных нет в Мали, локдауна не будет: о чем говорил Песков на брифинге
Песков объяснил журналистам ситуацию с возможностью нового локдауна в России
Не переходи по ссылке: на «Госуслугах» обнаружена новая уязвимость
Эксперты раскрыли новый способ обмана пользователей «Госуслуг»
Человек в черном: Томми Ли Джонсу — 75
Играли в грязи: в Тибете найдено древнейшее произведение искусства
Археологи нашли в Тибете самые древние отпечатки детских рук
«Клянчат и клянчат»: Лавров упрекнул Украину за истерику
Глава МИД РФ назвал агрессивным меньшинством противников «Северного потока — 2»
На Дальнем Востоке нашли место для города Спутник
Минстрой Приморья определил участок для строительства нового города
«Немцы с ужасом рассказывали о неизвестном страшном оружии»
Как группа энтузиастов обеспечила СССР первенство в ракетной технике
«Перекрестились и бабахнули»: как в Уфе предотвратили второй Чернобыль
30 лет назад на уфимском НПЗ была взорвана наклонившаяся труба
«Проходной двор»: как устроен рынок дезинсекции
Врачи заявили о необходимости лицензировать рынок дезинсекции после инцидента в «Магните»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях