Журова допустила, что сбежавшие из Афганистана футболистки смогут выступать за сборную России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об эвакуации женской юношеской сборной Афганистана по футболу в Пакистан из-за угроз в адрес спортсменок на родине.

Она не исключила, что, учитывая тяжесть их ситуации, они смогут в облегченном режиме получить спортивное гражданство другой страны и выступать за другую сборную. Это может быть и сборная России, если футболистки выдержат конкуренцию, считает Журова.

«За другую сборную они смогут выступать, если пройдут отбор. А включать их в команду только из-за того, что они обделены, тоже неправильно. Это возможно, если они по спортивному принципу конкурентны в других странах. Если включать их в сборную из-за национальности, это уже будет ущемление прав других спортсменов.

Наверное, они могут попросить гражданство, и в какой-то стране это можно будет сделать в облегченном режиме, чтобы уже в ближайшее время могли выступать. Обычно при смене спортивного гражданства у разных федераций есть разные ограничения — например, год.

Но сейчас это зависит от международной федерации — если она разрешит спортсменке выступать за другую страну, то она сможет выступать и за другую сборную. Может быть, это будет и сборная России, если будет такая возможность и если они выдержат конкуренцию — кто знает», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее Светлана Журова назвала средневековьем эвакуацию женской футбольной сборной Афганистана в Пакистан.