Агент: можно обсуждать переход Захаряна в «Арарат-Армению», но не в «Барселону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к хавбеку столичного «Динамо» Арсену Захаряну.

«Мне звонили, просили, чтобы Яя Туре прокомментировал потенциальный трансфер Захаряна в «Барселону». Я ответил, что Яя не будет обсуждать этот фейк.

Вы в своем уме: где Захарян и где «Барселона»?! Можно обсуждать переход Захаряна в «Арарат-Армению», но не в «Барселону».

Нобель, который запустил эту сенсационную новость про Захаряна и «Барселону», слишком много слушает Армянское радио. И новости оттуда выдает за инсайды. Но сейчас он ушел с «Матч ТВ», и не исключено, что станет главным редактором Армянского радио», — приводит слова агента «Советский спорт».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» заинтересована в подписании Арсена Захаряна.

По информации Арустамяна, скауты «Барсы» неоднократно следили в Москве за игрой Захаряна и остались довольны. Переговоры должны начаться в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).