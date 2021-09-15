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Игонин: посоветовал бы УЕФА не увлекаться вещами, вроде BLM

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Hannah McKay/Reuters

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался об акции в поддержку движения Black lives matter (BLM) перед началом матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом». В рамках акции колени преклонили не только игроки «Челси», но и темнокожие легионеры «Зенита», тогда как остальные футболисты российской команды остались на ногах. Экс-футболист выразил мнение, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стоит задуматься о регулировании таких акций, иначе может не остаться места и времени для, собственно, футбола.

«Правильно было сказано, что это решение каждого. Это же не акция УЕФА, ФИФА или клубов. В любом случае, каждый решает для себя сам. Но я бы посоветовал УЕФА не увлекаться такими вещами. Не исключаю, что за счет таких действий футболисты начнут отстаивать еще чьи-то интересы, и вполне возможно, матчи будут задерживаться на 20-30 минут, потому что футболистам нужно провести пять-шесть различных акций. Вообще к этому может прийти. Нужно это как-то регулировать, в любом случае. Сейчас мы обсуждаем не футбол, а некую акцию — это вообще не совсем верно. А если, повторюсь, таких акций будет пять, шесть, семь? Мы тогда будем по полчаса уделять внимание этому? Так что УЕФА все-таки надо подумать, как это регулировать», — сказал Игонин «Газете.Ru».

Движение BLM возникло после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом. Противники же BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
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