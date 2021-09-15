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WADA может исключить марихуану из списка запрещенных препаратов

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Carlo Allegri/Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может исключить марихуану из списка запрещенных препаратов, передает CBC.

«Научная экспертиза будет начата в следующем году», — заявил представитель консультативной группы WADA.

Стоит отметить, что решение о возможном исключении марихуаны связано с тем, что тест на наличие наркотика провалила американская спринтерша Шакарри Ричардсон. Она была дисквалифицирована на 30 дней и пропустила Игры в Токио. .

Марихуана может перестать считаться запрещенный веществом после 2022 года.

Ранее бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением об отстранении России от крупных спортивных соревнований из-за допинговых скандалов.

«Тот факт, что российские спортсмены не воспринимаются как спортсмены конкретно из России, а как представители Олимпийского комитета России, весьма печалит», — заявил Блаттер.

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