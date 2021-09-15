Экс-игрок «Спартака» Кавазашвили: у красно-белых психологическая травма

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и польской «Легией», передает «КП Спорт».

«Спартак» находится в переходном этапе. Они могут провалиться, а могут принести больше полезного на поле. У них сейчас психологическая травма. В команде происходят бесконечные торможения и разговоры о том, что уходит один, приходит второй», — сказал Кавазашвили.

Также Кавазашвили выразил уверенность в том, что «Спартак» сможет одолеть «Легию».

«Может быть, победа с «Химками» и, надеемся, с «Легией» даст больше стабильности команде», — добавил он.

«Спартак» сыграет с «Легией» 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. Также в группе с красно-белыми играют итальянский «Наполи» и английский «Лестер».

Ранее экс-вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и польской «Легией».