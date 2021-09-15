Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски назвал главный козырь «Легии» в игре с красно-белыми

Экс-вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и польской «Легией», передает «РБ Спорт».

«Если сравнивать игроков по большинству позиций, то футболисты «Спартака» намного сильнее. Вопрос в том, как футболисты проявят себя в командных действиях. Козырь «Легии» — в командном духе, хорошей организации игры», — сказал Ковалевски.

Также Ковалевски добавил, что он считает «Спартак» фаворитом в матче с поляками.

Встреча состоится 15 сентября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В сезоне-2011/12 «Легия» выбила «Спартак» из квалификации Лиги Европы.

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее Чеслав Михневич, наставник польской «Легии», поделился эмоциями от жеребьевки Лиги Европы.