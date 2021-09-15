Капитан «Барселоны» — о поражении от «Баварии»: это наша реальность, не хочу извиняться

Капитан «Барселоны» Жерар Пике, комментируя поражение от «Баварии» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов, заявил, что не хочет извиняться за неудачный результат.

«На данный момент мы не в числе фаворитов Лиги чемпионов. Футбол очень изменчив. В этой игре появилось четыре или пять 18-летних игроков. Это наша реальность. Я не хочу извиняться. Мы «Барселона». Посмотрим, какими мы будем в конце сезона», — приводит слова Пике AS.

В следующим матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится с португальской «Бенфикой».

Еще одним соперником каталонцев в группе является киевское «Динамо».

Напомним, на 34-й минуте встречи хавбек гостей Томас Мюллер открыл счет. Стоит отметить, что Мюллер в седьмой раз в карьере поразил ворота сине-гранатовых. На 56-й минуте польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. В концовке встречи поляк оформил дубль.

Ранее Пике назвал поражение от «Баварии» ужасным.