«Сочи» пригласил на матч с «Ак Барсом» чирлидерш, от которых отказался казанский клуб

Хоккейный клуб «Сочи» пригласил на домашний матч с «Ак Барсом» (2:3 Б) девушек из группы поддержки, от которых казанский клуб решил отказаться. Об этом сочинский клуб сообщил в Twitter.

«Мы прилетели, классно! Мы очень хотели красиво завершить нашу любимую карьеру, деятельность, и Сочи — лучшее место для такого события», — сказала одна из черлидерш.

Напомним, в «Ак Барсе» объяснили, что отказались от группы поддержки не из экономии, а потому, что берут курс на семейные ценности и культурный досуг.

Ранее нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал информацию о том, что руководство казанского клуба отказалось от группы поддержки на матчах.