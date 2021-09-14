Олимпийской чемпионке Ласицкене вручили орден

Олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом сообщает пресс-служба главы республики Казбека Кокова.

Орден — высшая государственная награда республики. Тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян получил Благодарность Главы Кабардино-Балкарской Республики. Ранее наставнику и его подопечной было назначено вознаграждение в размере 500 тысяч и миллиона рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в Берлине.

Для россиянки этот турнир стал последним в нынешнем сезоне. Прежде спортсменка завоевала золото на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а также стала победительницей финала Бриллиантовой лиги.

Легкоатлетка является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным для ее дисциплины. Она также становилась чемпионкой Европы.