Сулейманов назвал подходящую футбольную позицию для Хабиба

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который находится в аренде у турецкого «Гиресунспора» рассказал, какая позиция на футбольном поле лучше всего подходит бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, ранее появилась информация, что Хабиб подписал соглашение с клубом «Легион-Динамо».

«Я все-таки не думаю, что он будет там играть. Он хочет сразу в большой клуб. Хотя говорят, что он хорошо играет. Уроков — нет, не просил. У него на обеих ногах были кресты, если я не ошибаюсь. Поэтому будет тяжело. Но с тем трудолюбием, которое у него есть, я думаю, он сможет. Представь, если он защитника будет играть! Его никто не пройдет», — приводит слова Сулейманова Sport24.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Сулейманов рассказал, что бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов однажды заявил, что на форварда плохо влияет Хабиб Нурмагомедов.