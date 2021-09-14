Олимпийская чемпионка из России: мне кажется, что Путин все-таки плачет

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии, посвященном спортсменам, завоевавшим медали на Играх в Токио.

«Президент вручил ордена, мы выпили по бокалу шампанского, пообщались. Владимир Владимирович рассказал нам, как в юности во дворе дома ему сломали нос и что он любит плавать кролем.

А еще у Владимира Владимировича очень теплое рукопожатие и невероятно приятная энергетика. И мне почему-то кажется, что он все-таки плачет… Иногда», — написала Шурочкина в своем Instagram.

Встреча Путина с атлетами прошла 11 сентября. Церемония вручения наград состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.