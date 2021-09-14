Экс-президент ФИФА — о Кокорине и Мамаеве: их нужно выгнать из футбола

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался о скандале с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, когда спортсмены устроили драку в кафе, в результате чего их посадили в тюрьму.

«Не только в России так бывает, что спортсмены и, в частности, футболисты ведут себя не лучшим образом.

Это вопрос справедливости. Если это касается только футбола, то решить вопрос намного проще. Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола. Но я не судья, я могу лишь предположить один из вариантов решения этого вопроса», — приводят слова Блаттера «Известия».

Напомним, в октябре 2018 года братья Кокорины, а также футболист «Ростова» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова Кокорина о том, что он предпочитает пиво водке.