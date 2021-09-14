Основной защитник «Челси» не сыграет с «Зенитом» в матче Лиги чемпионов

Защитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте не сыграет с петербургским «Зенитом» в матче Лиги чемпионов, передает сайт команды.

«Н'Голо провел две тренировки вчера и тренировался снова сегодня, но играть в Лиге чемпионов для него еще слишком рано. Мы не будем рисковать ним в этот момент сезона», — сказал наставник «синих» Томас Тухель.

Также встречу пропустит Кристиан Пулишич.

Встреча состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Стоит отметить, что «синие» являются действующими победителями турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Также на групповом этапе «Зенит» сыграет с туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров дал совет сине-бело-голубым перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Хотелось бы увидеть, чтобы команда сыграла в нормальный футбол. В чемпионате России «Зенит» доминирует, играет в атакующий футбол. Тут «Челси», серьезный соперник, но сыграй нормально с ними, в смелый футбол», — сказал Быстров.