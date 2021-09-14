Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дрифтер погиб во время погони от полиции 06:56
В Москве во вторник ожидается до +14°С и небольшой дождь 06:47
Бывшая жена Мамаева высказалась о новой избраннице футболиста 06:39
В «Газпроме» попросили увеличить субсидии на газомоторное топливо 06:38
Экс-президент ФИФА Блаттер ответил на вопрос о лимите на легионеров... 06:33
Белый дом оборвал Байдена на полуслове 06:26
Глушаков о забитом мяча в ворота «Спартака»: это непередаваемые... 06:25
Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google почти на $177 млн 06:23
В Норвегии на парламентских выборах победила левая оппозиция 06:13
В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи в случае подмены номеров 06:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Бывший президент ФИФА: Россия сильна, а многие люди не очень любят сильные государства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес российских спортсменов, передают «Известия».

«С чем связаны допинговые скандалы? Сегодня это чистая политика. В мировой политике Россия играет очень важную роль, спасибо ее боссу. Вы сильны, а многие люди не очень любят сильные государства», — сказал Блаттер.

Также Блаттер отметил, что американцы также употребляют допинг.

«Посмотрите на США в контексте допинга — они его употребляют, особенно велосипедисты», — заявил Блаттер.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов усомнился в возможностях США «выкрасть» российских спортсменов.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Штрафы в корзину: Генпрокуратура пришла к владельцам дорожных камер
Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД
Все беглецы из изолятора в Истре пойманы
Сбежавшего из подмосковного ИВС Александра Мавриди задержали в Москве
Управляемый дефицит: почему цена газа бьет рекорды и когда это кончится
Газ в Европе будет дорогим всю зиму
Сход против мигрантов в подмосковном поселке завершился после появления главы округа
Депутат Рады назвал условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
В России предложили обязать работодателей предоставлять три выходных после вакцинации
NI: США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России с «Северным потоком — 2»
Новости и материалы
Дрифтер погиб во время погони от полиции
В Москве во вторник ожидается до +14°С и небольшой дождь
Бывшая жена Мамаева высказалась о новой избраннице футболиста
В «Газпроме» попросили увеличить субсидии на газомоторное топливо
Экс-президент ФИФА Блаттер ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Белый дом оборвал Байдена на полуслове
Глушаков о забитом мяча в ворота «Спартака»: это непередаваемые чувства
Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google почти на $177 млн
В Норвегии на парламентских выборах победила левая оппозиция
В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи в случае подмены номеров
Эксперты дали оценку основным версиям крушения L-410
В Японии произошло масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1»
Дочь Пеле рассказала о состоянии отца после операции по удалению опухоли
Синоптик рассказал, наступит ли в Москве настоящее бабье лето
Билялетдинов рассказал, кто может заменить Фернандеса в сборной России
SWIFT: рубль вошел в список популярных мировых валют
Политолог объяснил, почему слова Зеленского о защите Запада оскорбили Макрона и Меркель
В левой партии ФРГ заявили о необходимости альтернативы НАТО при участии России
Все новости
«Тут не до отдыха и развлечений. Мы просто пытаемся выжить»
Афганцы — о том, как изменилась их жизнь при власти талибов*
Корейский «Томагавк»: КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности
Эксперты оценили угрозу миру от новой ракеты Ким Чен Ына
История куколда. В российском учебнике нашли порно
Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт
«Люди говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу»
Жители подмосковного села собрались на сход, требуя наказать убийц женщины
«Он же ребенок наркоманов»
СК завел дело из-за видео с привязанным в больнице к стулу трехлетним детдомовцем
«Морила голодом и сажала на цепь за воровство еды из холодильника»
Суд арестовал петербурженку, державшую детей на цепи
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
В Испанию разрешили летать. Но туристов туда не пустят
Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами с 21 сентября
РПП, тюрьма и зумеры: три новых российских сериала, которых стоит дождаться
Что интересного показали на фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове
Для избранных: Mercedes-Benz и BMW взвинтят цены
Немецкие автокомпании намеренно ограничат продажи автомобилей
«Может быть, это борьба с неонацистами?»
Москва потребовала от Праги точной информации о задержании россиянина
США испытали «машину для убийства» с дефектом
Почему Пентагон во время испытаний использовал прототип ракеты EKV, от которого хотел отказаться
Роботы сразились с людьми на учениях
Россия впервые применила боевых ударных роботов на маневрах «Запад-2021»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях