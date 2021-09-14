Бывший президент ФИФА: Россия сильна, а многие люди не очень любят сильные государства

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес российских спортсменов, передают «Известия».

«С чем связаны допинговые скандалы? Сегодня это чистая политика. В мировой политике Россия играет очень важную роль, спасибо ее боссу. Вы сильны, а многие люди не очень любят сильные государства», — сказал Блаттер.

Также Блаттер отметил, что американцы также употребляют допинг.

«Посмотрите на США в контексте допинга — они его употребляют, особенно велосипедисты», — заявил Блаттер.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов усомнился в возможностях США «выкрасть» российских спортсменов.