Экс-игрок «Ливерпуля» Каррагер сделал выбор между Роналду и Месси

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер сделал выбор между форвардом английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси, передает Sky Sports.

«С точки зрения всех характеристик, Роналду – более совершенный игрок. Он может делать то, чего не сможет Месси, если говорить об игре нерабочей ногой и игре в воздухе.

Но Месси может сделать такое, что ты глазам своим не поверишь», — сказал Каррагер.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил форварда манкунианцев Криштиану Роналду и нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси.