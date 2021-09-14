Знакомый Заремы Салихой — главный претендент на пост спортивного директора «Спартака»

Лука Каттани, знакомый Заремы Салиховой и скаут французского «ПСЖ», является главным претендентом на пост спортивного директора московского «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», — заявил источник «Чемпионата».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что Спартак» рассматривает на этот пост нескольких кандидатов, скорее всего, это будет иностранец.

«Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», — добавил Зеленов.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук высказался о действиях красно-белых на трансферном рынке.