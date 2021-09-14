Лукашенко — о дисквалификации главы Федерации хоккея Белоруссии: заходят, как псы побитые

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о дисквалификации председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрия Баскова, передает СТВ.

«Они заходят, извините, как псы побитые. Они лезут по спорту, культуре, по всем направлениям. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. И они хотят, чтобы мой давний друг Путин на меня надавил. Конечно, он мне скажет об этом, как и я ему», — заявил Лукашенко.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) на пять лет дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Срок дисквалификации Баскова начинается с 10 сентября. Функционер отстранен от всех видов хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях.

12 ноября 2020 года в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дмитрия Баскова считают причастным к нападению.

8 марта Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать старшего сына Александра Лукашенко и члена Совбеза Беларуси Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. МОК также отказался признавать Дмитрия Баскова членом Исполкома НОК.