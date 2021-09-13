Игрока сборной России Самошникова после матча с «Уралом» увезли на скорой помощи

Защитника «Рубина» Илью Самошникова после матча седьмого тура Российской премьер-лиги с «Уралом» увезли на скорой помощи. Защитник был вынужден замениться на 72-й минуте, после того как подвернул ногу в игровом моменте

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Благодаря этой победе команда Леонида Слуцкого прервала безвыигрышную серию из трех матчей (две ничьи и поражение) и вышла на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков.

Уже на второй минуте новичок «Рубина» Андерс Драйер пяткой отправил мяч в дальний угол после прострела Хвичи Кварацхелии. На 13-й минуте «Рубин» удвоил преимущество благодаря автоголу Артема Мамина. На 79-й минуте Драйер оформил дубль, а на 90+1-й минуте новичок команды записал на свой счет третий гол в матче.

«Урал» находится на последнем месте, в семи турах набрав всего два очка.

Ранее сообщалось, что новичок «Рубина» Драйер сделал хет-трик в первом матче в РПЛ.