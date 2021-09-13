Комментатор Казанский ушел с телеканала «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» покинул комментатор и телеведущий Денис Казанский. Об этом сообщает сайт телеканала. В официальном сообщении говорится о том, что Казанский принял приглашение сконцентрироваться на других проектах..

«Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет — это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями. Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно», — прокомментировал свое решение Казанский.

Помимо работы комментатором и ведущим на «Матч ТВ», в последнее время Казанский является соведущим на YоuTube-канале «Коммент. Шоу» вместе с Константином Геничем, Нобелем Арустамяном и Романом Гутцайтом. Канал существует с 9 марта 2020 года. Также Казанский является соведущим на YouTube-канале «Сычев подкаст».

В 2005 году Казанский выиграл конкурс комментаторов на канале «НТВ-Плюс» и получил предложение работать в телекомпании.

С 1 ноября 2015 года, в связи с расформированием спортивной редакции на «НТВ-Плюс», Денис занял должность комментатора и ведущего программ на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российский рэпер раскритиковал комментаторов «Матч ТВ» за высказывания в адрес сборной.