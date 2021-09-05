Российский рэпер раскритиковал комментаторов «Матч ТВ» за высказывания в адрес сборной

Российский рэпер Леван Горозия, ранее выступавший под псевдонимом L'One, раскритиковал комментатором «Матч ТВ» Георгия Черданцева и Константина Генича за критику в адрес сборной России по футболу.

«Я так понял, господам Черданцеву и Геничу поступила команда фас. Что ж вы так не топили против сборной, когда там был Черчесов?» — написал музыкант в Twitter.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее российский певец Юрий Лоза высказался о матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра.