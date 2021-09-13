Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить карьеру в сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Instagram.

30-летний игрок объяснил свое желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно заявил тренерскому штабу сборной во главе с Валерием Карпиным.

«Российский футбольный союз благодарит Марио за блестящие выступления в составе сборной и желает успехов в дальнейшей карьере!» — гласит текст, опубликованный на сайте организации.

После шести туров отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая национальной команде Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес пропустит около двух месяцев из-за травмы колена.