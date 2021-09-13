Экс-теннисист Чесноков сравнил победный для Медведева финал US Open c каторгой

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков высказался после финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором победу одержал россиянин Даниил Медведев.

По его мнению, 25-летний россиянин заслужил победу над Новаком Джоковичем.

«Медведев очень долго к этому шел. В 2019 году он начал свой подъем. Он полностью заслужил эту победу. Конечно, у него была легкая сетка, он был свежий. Но он в этом не виноват.

Очень важное очко было при 40:30 во втором сете при счете 5:4. Даня плохо укоротил, очеь плохо. Но Джокович взял и ошибся. Я видел, как он пашет над собой. Это просто 24/7, настоящая каторга», — заявил Чесноков «Чемпионату».

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open.